Federação Alagoana garante que final da Copa do Nordeste será no Rei Pelé

Pochettino, meia do Fortaleza, em partida contra o CRB Crédito: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Embora a praça esportiva possua capacidade para mais de 19 mil pessoas, o Corpo de Bombeiros Militar, conforme exposto pelo Ministério Público de Alagoas no início de abril, emitiu um documento informando que, por questões de segurança, o Rei Pelé só poderia comportar 14.626 torcedores — número inferior ao exigido pela CBF. + Confira mais notícias da Copa do Nordeste 2024 Além disso, no início desta temporada, em janeiro, a Polícia Militar de Alagoas emitiu um laudo de segurança do Rei Pelé apontando a necessidade de serem adaptados fluxos aos acessos do estádio para torcida visitante no intuito de maior proteção. Vale ressaltar que as torcidas organizadas dos clubes possuem forte rivalidade.