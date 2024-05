Zagueiro do Fortaleza, Kuscevic integra lista de pré-convocados do Chile para Copa América

Ao todo, pela seleção, o zagueiro já atuou em oito partidas, sendo uma na Copa Kirin, disputada no Japão, duas nas eliminatórias para a Copa do Mundo e cinco amistosos internacionais

Destaque na linha defensiva do Fortaleza em 2024, o zagueiro Benjamin Kuscevic integra a lista de pré-convocação da seleção chilena para a Copa América de 2024, que será realizada nos Estados Unidos entre os meses de junho e julho. A lista provisória da La Roja contém 55 nomes – incluindo vários conhecidos do futebol brasileiro – escolhidos pelo técnico Ricardo Gareca, incluindo o defensor tricolor.

O chileno já havia sido convocado em outras oportunidades. A última delas foi em setembro de 2023, quando atuava pelo Coritiba, para as partidas ante Colômbia e Uruguai nas eliminatórias, mas o atleta não entrou em campo. Ao todo, pela seleção, o zagueiro já atuou em oito partidas, sendo uma na Copa Kirin, disputada no Japão, duas nas eliminatórias para a Copa do Mundo e cinco amistosos internacionais.

Caso seja mantido na lista final, Kuscevic será o segundo atleta de um time cearense a ser convocado para uma seleção principal. O primeiro foi o meia venezuelano Kervin Andrade, também do Fortaleza, que vive, assim como zagueiro, a esperança de jogar a Copa América de 2024.