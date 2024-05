Kervin é o 18° jogador a marcar pelo Fortaleza por competições internacionais

Herói no empate com o Boca Juniors nesta quarta-feira, 15, pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana, o meio-campista Kervin Andrade, do Fortaleza, entrou para a seleta lista de atletas que marcaram pelo clube em competições internacionais.

O venezuelano é apenas o 18° jogador a anotar um gol pelo Tricolor do Pici em disputas da Conmebol. A lista é liderada pelo argentino Juan Martín Lucero, com 10 tentos assinalados. O TOP-3 é completado pelo ala-direito Yago Pikachu, com nove, e os ex-atacantes leoninos Silvio Romero e Guilherme, com seis.

Ainda marcaram pelo Leão em competições internacionais: Moisés (4), Thiago Galhardo (4), Tomás Pochettino (3), Zé Welison (3), Marinho (2), Hércules (2), Juninho (1), Marlon (1), Renato Kayzer (1), Calebe (1), Lucas Crispim (1), Tinga (1) e Machuca (1).