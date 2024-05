FCF fará reunião com órgãos de segurança de PE visando Sport x Fortaleza no Nordestão

Visando o confronto entre Sport e Fortaleza pela semifinal da Copa do Nordeste, a Federação Cearense de Futebol (FCF) participará de uma reunião com os órgãos de segurança de Pernambuco. Em busca da melhor estratégia para a partida, a reunião está marcada para a próxima semana – entre os dias 20 e 24 de maio. A FCF aguarda apenas as definições de data e hora, que serão agendadas ainda nesta sexta-feira, 17.

O atentado ao ônibus que levava a delegação do Fortaleza, promovido por torcedores do Sport, após o empate pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, em março deste ano, foi a principal motivação para o cuidado redobrado. Entre 2022 e 2024, cinco episódios de violência e vandalismo aconteceram envolvendo a torcida do Leão da Ilha contra os times do Estado. O confronto será, novamente, na Arena Pernanbuco.



Seis atletas precisaram de atendimento médico após serem atingidos por estilhaços de vidros do veículo, entre eles o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, que precisou de suturas na cabeça, no supercílio e na boca, recebendo, ao todo, 13 pontos.