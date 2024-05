Kuscevic tem boa atuação contra o Boca e se destaca na defesa do Fortaleza

Kuscevic e Cavani disputam lance no jogo Boca Juniors x Fortaleza, em La Bombonera, pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: Luis ROBAYO / AFP

O zagueiro do Fortaleza, Benjamin Kuscevic, foi um dos destaques do Leão no empate por 1 a 1 contra o Boca Juniors, na noite da última quarta-feira, 15, pela Copa Sul-Americana. Em La Bombonera, o defensor chileno teve atuação sólida e números expressivos contra os Xeneizes. Em mais de 90 minutos, o atleta teve 10 cortes, um chute bloqueado, sete interceptações, dois desarmes e nenhum drible sofrido. Kuscevic teve a dura missão de marcar o centroavante uruguaio Edison Cavani. O camisa 10 do Boca até deixou seu gol, mas no todo, o futebolista leonino cumpriu bem o seu papel.