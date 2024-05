Após vaias e choro, Marinho é decisivo em empate do Fortaleza contra o Boca Juniors

No Leão desde 2023, Marinho chegou ao clube cercado de expectativas. Com a camisa leonina, são 51 jogos, seis jogos e cinco assistências

O empate do Fortaleza por 1 a 1, diante do Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana, na noite dessa última quarta-feira, 15, teve Marinho como um dos destaques do tricolor.

Vindo do banco de reservas, o camisa 11 entrou bem e mudou a cara do jogo para o Leão. Foi dos pés dele que veio a assistência para o gol de Kervin, selando a igualdade no placar.

A boa atuação do jogador ocorre logo após momento instável no Pici. Na última vez que esteve em campo, diante do Botafogo-RJ, pelo Brasileirão, o atleta foi substituído e saiu vaiado.