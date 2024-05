Fortaleza fica no empate com Botafogo e segue sem vencer como mandante na Série A

Mateo Ponte e Felipe Jonatan disputam lance no jogo Fortaleza x Botafogo, no Castelão, pela Série A 2024 Crédito: FÁBIO LIMA

O Fortaleza voltou a frustrar o seu torcedor atuando em casa pela Série A. Neste domingo, 12, o Leão do Pici apenas empatou em 1 a 1 com o Botafogo em jogo da sexta rodada da competição nacional. Os gols da partida foram marcados por Pochettino, para o lado tricolor, e Danilo Barbosa, para o alvinegro.

Com o resultado, o time leonino chega ao terceiro jogo sem vencer como mandante no torneio. Décimo primeiro colocado com sete pontos, o Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira, 15, diante do Boca Juniors, fora de casa, pela Copa Sul-Americana.

Fortaleza 1x1 Botafogo: o jogo Jogando diante do seu torcedor, o time tricolor iniciou a partida pressionando a equipe carioca. Com posse de bola e ímpeto ofensivo, o Leão não demorou muito para abrir o placar no Gigante da Boa Vista. Aos 10 minutos, Breno Lopes construiu boa jogada e tocou para Pochettino bater firme, marcando o primeiro tento do duelo.



Depois do gol, o Tricolor do Pici seguiu com um bom nível e criou chances com Renato Kayzer e Pochettino, mais uma vez. Com as oportunidades desperdiçadas, o Fortaleza viu o Botafogo crescer no jogo e, aos 40 minutos, sofreu o tento de empate. Em jogada de escanteio, Danilo Barbosa subiu mais alto que a defesa tricolor e cabeceou bem para igualar tudo no Castelão. O Leão respondeu logo em seguida com Marinho, que chutou errado e Kayzer não alcançou a bola.

Após um primeiro tempo produtivo, o time de Vojvoda retornou mal para a etapa complementar. Sem conseguir criar boas jogadas, a equipe viu o alvinegro carioca tomar as rédeas e pouco ofereceu perigo.