Veja cenários para Fortaleza se classificar às oitavas da Sul-Americana após empate com Boca

Portanto, na última rodada, o Leão do Pici necessita de um simples triunfo contra o Sportivo Trinidense para alcançar o feito. O duelo diante do time paraguaio está marcado para o dia 29 deste mês, às 21h, na Arena Castelão.

Após conquistar um empate emocionante diante do Boca Juniors nesta quarta-feira, 15 , o Fortaleza agora precisa de apenas uma vitória para garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Líder do Grupo D, o time tricolor tem dez pontos somados, dois a mais que vice, Boca.

No entanto, caso não consiga a vitória e fique apenas no empate, o time de Vojvoda ainda tem chances reais de classificação às oitavas. Isso porque o Boca, segundo colocado da chave, precisará vencer o Nacional Potosí por mais de seis gols de diferença. Atualmente, o Fortaleza tem um saldo de gols de 6, enquanto o saldo do time argentino é de zero.

Em um cenário mais pessimista, no caso, derrota para o Trinidense, o Leão do Pici vai precisar torcer para que o Boca apenas empate ou perca para o Potosí na La Bombonera.

Confira os cenários para o Fortaleza se classificar na Sula:

Oitavas: