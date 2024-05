"Um sonho", diz Kervin após gol heroico diante do Boca Juniors em empate do Fortaleza

O gol marcado por Kervin Andrade aos 30 minutos do segundo tempo na Bombonera decretou o empate do Leão do Pici fora de casa diante do time xeneize em 1 a 1 e confirmou a equipe do Vojvoda como líder do Grupo D da fase de grupos da Sul-Americana.

Para além da importância do tento para o grupo, Kervin Andrade acentuou na saída de campo ter realizado um sonho por ter balançado as redes da tradicional La Bombonera.

"Creio que é um sonho contra um rival como esse. Graças a Deus o professor me deu confiança para entrar e, bem, com um gol incrível. (...) Respeitamos o Boca e, bom, como todas as partidas, são noventa minutos e por uma bola podemos fazer a diferença", frisou o venezuelano.