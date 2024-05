Principal organizada do Fortaleza presta apoio a Marinho: "Não é corpo mole"

Marinho marcou gol na vitória do Fortaleza diante do Altos-PI, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO

Criticado por parte da torcida do Fortaleza após o desempenho contra o Botafogo, o ponta-direita Marinho recebeu apoio da principal organizada do clube nesta terça-feira, 14, em carta divulgada nas redes sociais. No post, a Torcida Unida do Fortaleza (TUF — antiga Torcida Uniformizada do Fortaleza) exaltou a entrega e o comprometimento de Marinho em campo, buscando contribuir com o Tricolor do Pici, mas reforçou que o atleta, de fato, "não vive bom momento técnico".