Boca Juniors 1x1 Fortaleza pela Sul-Americana: confira os melhores momentos

Com doses de emoção, o Fortaleza arrancou um empate 1 a 1 com o Boca Juniors na La Bombonera nesta quarta-feira, 15, em partida válida pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. O Tricolor do Pici conseguiu o resultado já nos acréscimos, com Kervin Andrade. O gol argentino foi marcado por Cavani. Confira os melhores momentos da partida:

