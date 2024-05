Kervin decide e é o herói do Fortaleza em empate contra o Boca Juniors na Bombonera

O tento do jovem venezuelano, além de ser o primeiro de um clube do Nordeste no místico estádio argentino, também manteve a liderança do Leão na Sul-Americana

Decisivo, o jovem Kervin Andrade foi o herói do empate conquistado pelo Fortaleza diante do Boca Juniors na La Bombonera. O meio-campista do Tricolor do Pici entrou aos 30 minutos da etapa final e, no último minuto do tempo regulamentar, marcou um gol histórico, o primeiro de um clube do Nordeste no estádio argentino.

Além de marcar o gol, Kervin foi responsável pela construção inicial do lance. Após escanteio do Boca Juniors, a joia venezuelana recuperou a bola e fez lançamento magistral para Marinho. O atacante carregou e lançou para Moisés, que furou e “enganou” o goleiro Romero. O meia atravessou todo campo e apareceu para balançar as redes.