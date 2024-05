Na altitude boliviana, Fortaleza visita Nacional Potosí e mira classificação na Sula

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 28.04.2024: Machuca. Fortaleza x Bragantino. Arena Castelão. Campeonato brasileiro série A. (Foto: Aurélio Alves Crédito: AURÉLIO ALVES

Em busca de manter os 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana e garantir vaga antecipada no mata-mata, o Fortaleza enfrenta nesta quarta-feira, 8, a partir das 21 horas (de Brasília), o Nacional Potosí, da Bolívia, no Estádio Víctor Agustín Ugarte, pela quarta rodada da competição. O duelo frente aos bolivianos marca a primeira rodada do returno da Sula. No primeiro embate, o Leão não tomou conhecimento e venceu pelo placar de 5 a 0, com gols de Lucero (duas vezes), Hércules, Machuca e Yago Pikachu. No entanto, o cenário agora é diferente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os comandados de Vojvoda terão pela frente 4 mil metros de altitude. Até pensando nisso, a diretoria leonina preparou uma logística específica. Em terras bolivianas, o Tricolor do Pici terá à disposição oito cilindros de oxigênio. Além disso, o trajeto de Sucre — cidade onde o time irá ficar — até Potosí será apenas no dia da partida para minimizar os efeitos da altitude.

É neste contexto que o Leão do Pici busca manter o bom retrospecto como visitante na Sul-Americana. Ao todo, em oito jogos fora dos seus domínios, foram seis vitórias e apenas duas derrotas, contra o Independiente-ARG, em 2020, e o Estudiantes de Mérida-VEN, na última temporada, ambas por 1 a 0. Na atual edição, a equipe já possui um resultado positivo fora do País: na estreia, diante do Sportivo Trinidense-PAR, venceu por 2 a 0, com gols de Thiago Galhardo, que já deixou o clube, e Yago Pikachu. O time de Vojvoda é líder isolado do Grupo D, com nove pontos conquistados em três embates. Em caso de um triunfo na Bolívia e um empate do Boca Juniors contra o Trinidense, o Tricolor carimba vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Também já existe possibilidade de se garantir pelo menos nos playoffs do torneio. O Nacional Potosí não vive boa fase na Sula: possui apenas um ponto conquistado e necessita de um triunfo para manter viva a chance de classificação. Pesa negativamente o histórico no campeonato. Em competições da Conmebol, o Potosí tem apenas 37% de aproveitamento. Além disso, não sabe o que é vitórias como mandante em torneios continentais desde 2018, quando bateu o Fluminense, por 1 a 0, no Estádio Víctor Agustín Ugarte. Nacional Potosí-BOL x Fortaleza Nacional Potosí-BOL

4-4-2: Mustafá; Baldomar, Ortiz, Restrepo e Mancilla; Carillo, Azogue, Torrico Franco e Prost; Callejo e Cristaldo. Téc: Claudio Biaggio Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Machuca e Lucero. Téc: Vojvoda