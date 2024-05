Adversário do Fortaleza, Potosí tem 37% de aproveitamento como mandante em competições da Conmebol

O Nacional Potosí tentará diante do Fortaleza nesta quarta-feira, 8, pela 4ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana, voltar a vencer como mandante por competições da Conmebol após quase seis anos. O último triunfo registrado atuando no Estádio Víctor Agustín Ugarte aconteceu no dia 10 de maio de 2018, contra o Fluminense, pela Sula.

Na história do clube, o Nacional entrou em campo em nove oportunidades por competições internacionais como mandante, com três vitórias, um empate e cinco derrotas. O aproveitamento da equipe é de 37%.

Estádio Víctor Agustín Ugarte

O Nacional Potosí manda as partidas no Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí (BOL), localizado a 3.960 metros acima do nível do mar, sendo o terceiro estádio mais alto do mundo, atrás do Estádio Daniel Alcides Carrión (4.378 m), no Peru, e do Estádio Municipal de El Alto (4.090 m), na Bolívia.