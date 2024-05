Fortaleza visita Potosí buscando manter campanha positiva como visitante na Sula

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira, 8, às 21 horas, para enfrentar o Nacional Potosí pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida representará o nono jogo do Leão como visitante na Sula.

Tendo vencido o primeiro confronto em casa com uma goleada de 5 a 0, o Tricolor buscará a vitória jogando fora de seus domínios com o desafio de manter o bom desempenho mesmo na altitude. Além do bom momento na competição continental, o time de Vojvoda também contará com o retrospecto favorável como visitante no certame.