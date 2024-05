Após suspensão, Marinho fica à disposição do Fortaleza contra Nacional Potosí

Marinho havia recebido um cartão vermelho contra o mesmo Nacional Potosí, só que no duelo de ida, realizado em 10/04, no Gigante da Boa Vista

O camisa 11 estava suspenso na vitória tricolor diante do Boca Juniors , no último dia 25/04, na Arena Castelão. Marinho havia recebido um cartão vermelho contra o mesmo Nacional Potosí , só que no duelo de ida, realizado em 10/04, no Gigante da Boa Vista. Na ocasião, o Leão venceu por 5 a 0.

O Fortaleza encara nesta quarta-feira, 8, o Nacional Potosí, da Bolívia, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana, às 21 horas. Para o duelo em Potosí, o técnico Vojvoda contará com o retorno do atacante Marinho.

De volta, o atacante disputará posição com Yago Pikachu pela titularidade no lado direito do ataque tricolor. Nesta atual temporada, Marinho entrou em campo 23 vezes e contribuiu com dois gols e duas assistências.

Logística tricolor para o confronto

Jogar na altitude é um desafio para toda equipe brasileira. No caso do Fortaleza, não será diferente. Para essa viagem, o Tricolor do Pici contará com oito cilindros de oxigênio e uma frota de quase 20 veículos para levar a delegação até a cidade do confronto.

O Leão ficará hospedado em Sucre e irá para o munícipio de Potosí apenas no dia do jogo, no caso, nesta quarta-feira, 8.