Cilindros de oxigênio e 17 veículos: a logística do Fortaleza para a altitude de Potosí

Jogadores do Fortaleza posam para foto no jogo Fortaleza x Boca Juniors, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: Thiago Gadelha / AFP

Na tarde da próxima terça-feira, 7, o Fortaleza deixa São Paulo rumo a Sucre, na Bolívia, que será a última parada antes de seguir para Potosí, onde enfrentará o Nacional, na próxima quarta-feira, 8, às 21 horas, pela Copa Sul-Americana. Para encarar a altitude de mais de 4 mil metros, o Tricolor adotou um logística diferente, que conta com oito cilindros de oxigênio e também uma frota de quase 20 veículos para levar a delegação. O Leão deixa a capital paulista com destino à Bolívia em voo fretado. O deslocamento de Sucre a Potosí será apenas no dia do jogo, para minimizar os efeitos de altitude. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A viagem de cerca de 150 quilômetros não será de ônibus, mas sim em 14 carros 4x4 e três vans, em razão da estrada sinuosa no trajeto — o Boca Juniors também recorreu a esta tática. O retorno da delegação também será nos 17 veículos.