Fortaleza pode garantir vaga nas oitavas da Sula já nesta 4ª rodada; veja possibilidades

Líder do grupo D da Copa Sul-Americana, o Fortaleza pode assegurar sua vaga nas oitavas de final da competição continental ainda na quarta rodada, no confronto diante do Nacional Potosí, nesta quarta-feira, 8, às 21 horas (de Brasília).

Para isso, o Tricolor do Pici precisa vencer o time boliviano na altitude e torcer para que o Boca Juniors empate com o Sportivo Trinidense. O jogo entre argentinos e paraguaios acontecerá no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção (PAR), às 21h30min.