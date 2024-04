Expulso nos minutos finais, Marinho desfalcará Fortaleza contra o Boca Juniors na Sul-Americana

Mesmo com a goleada por 5 a 0 ante o Nacional Potosí-BOL, o Fortaleza teve um prejuízo para a próxima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, ante o Boca Juniors. Para a partida, o Leão do Pici não contará com o atacante Marinho, que acabou sendo expulso nos minutos finais contra a equipe boliviana.

No confronto que aconteceu na noite desta quarta-feira, 10, na Arena Castelão, o Fortaleza já vencia por 5 a 0 quando o ofensivo entrou em campo, aos 42 minutos da segunda etapa. No minuto final do tempo regulamentar, em lance de ataque do Tricolor, a bola correu mais que o atacante, que tentou alcança-la, mas acabou escorregando e atingindo o adversário.