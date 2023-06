Ceará e Fortaleza assinam contrato e receberão, juntos, R$ 242 milhões de fundo da LFF

Ceará e Fortaleza assinaram nesta sexta-feira, 30, o acordo do fundo de investimento da Liga Forte Futebol (LFF). Os investidores Life Capital Partners e Serengeti Asset Management aportarão R$ 2,3 bilhões aos 26 clubes participantes, com o adiantamento de R$ 500 milhões nos próximos dias. Tricolores e alvinegros receberão R$ 121 milhões no total, cada um.

O Vovô deverá receber R$ 12 milhões nos próximos cinco dias. Nesse mesmo prazo, o Leão receberá R$ 24 milhões. Os presidentes João Paulo Silva e Marcelo Paz estiveram presentes na reunião que selou o acordo.

O acordo entre a LFF e os clubes brasileiros envolve a venda de 20% das receitas comerciais geradas por este bloco de clubes no Campeonato Brasileiro pelos próximos 50 anos, a partir de 2025. Dos 26 clubes da LFF, apenas Internacional, Náutico e Atlético-MG ainda não assinaram por estarem obrigados a percorrer trâmites internos antes da adesão ao acordo.

“Considero isso uma grande vitória, um grupo que surgiu mais ou menos há dois anos com o intuito de discutir uma divisão mais justa de recursos no futebol brasileiro, para o que era originalmente de 10 equipes e chegou a 26. Ao longo desse período, muitas reuniões, assuntos, afinamentos de ideias, unidade, união e, acima de tudo, princípios. Os princípios que nos norteiam, que são de uma divisão mais justa para o crescimento do futebol brasileiro como um todo”, exaltou Paz.

O montante de R$ 2,3 bilhões será dividido entre os 26 clubes que fazem parte da LFF, sendo nove da Série A, 11 da Série B e cinco da Série C. Os critérios para a divisão dos valores aconteceram sob a justificativa de audiência e desempenho no Brasileirão da Série A desde a criação do campeonato de pontos corridos, em 2003. Veja a lista dos times participantes:

Série A: Fortaleza, Athletico-PR, Atlético-MG, América-MG, Coritiba, Cuiabá, Fluminense, Goiás e Internacional.



Série B: Ceará, Sport, Criciúma, CRB, Chapecoense, Tombense, Vila Nova, Londrina, ABC, Avaí e Juventude.



Série C: Brusque, Náutico, Operário, Figueirense e CSA.

Quanto Ceará e Fortaleza receberão no total?

Integrantes da Liga Forte, Ceará e Fortaleza aparecem com relevância entre os clubes que receberão a maior quantia de aporte. Na divisão dos valores, a dupla cearense figura entre os 10 times com as maiores cifras:R$ 121 milhões para cada um. O Internacional, com R$ 218 milhões, seguido pelo Atlético-MG, com R$ 217 milhões, dominam o topo da lista.

Veja a lista completa:

Internacional: R$ 218 milhões – Adiantamento: R$ 44 milhões



Atlético-MG: R$ 217 milhões - Adiantamento: R$ 43 milhões



Fluminense: R$ 213 milhões - Adiantamento: R$ 43 milhões



Athletico-PR: R$ 203 milhões - Adiantamento: R$ 41 milhões



Coritiba: R$ 159 milhões - Adiantamento: R$ 32 milhões



Goiás: R$ 152 milhões - Adiantamento: R$ 30 milhões



Sport: R$ 139 milhões - Adiantamento: R$ 14 milhões



Ceará : R$ 121 milhões - Adiantamento: R$ 12 milhões



: R$ 121 milhões - Adiantamento: R$ 12 milhões Fortaleza : R$ 121 milhões - Adiantamento: R$ 24 milhões



: R$ 121 milhões - Adiantamento: R$ 24 milhões América-MG: R$ 116 milhões - Adiantamento: R$ 23 milhões



Avaí: R$ 94 milhões - Adiantamento: R$ 9 milhões



Chapecoense: R$ 94 milhões - Adiantamento: R$ 9 milhões



Juventude: R$ 93 milhões - Adiantamento: R$ 9 milhões



Atlético-GO: R$ 91 milhões - Adiantamento: R$ 9 milhões



Criciúma: R$ 62 milhões - Adiantamento: R$ 6 milhões



Cuiabá: R$ 57 milhões - Adiantamento: R$ 11 milhões



CRB: R$ 43 milhões - Adiantamento: R$ 4 milhões



Vila Nova: R$ 38 milhões - Adiantamento: R$ 4 milhões



ABC: R$ 33 milhões - Adiantamento: R$ 4 milhões



Londrina: R$ 33 milhões - Adiantamento: R$ 4 milhões



Tombense: R$ 26 milhões - Adiantamento: R$ 4 milhões



Clubes de outras divisões: R$ 1 milhão