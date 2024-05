Brítez completa 100 jogos com a camisa do Fortaleza em partida contra o Vasco

Argentinos Brítez e Vegetti disputam lance no Castelão Crédito: AURÉLIO ALVES

No Fortaleza desde julho de 2022, Brítez completou 100 partidas com a camisa tricolor no empate em 0 a 0 contra o Vasco da Gama, nesta quarta-feira, 1º, em partida válida pela Copa do Brasil. Nessas três temporadas – 2022, 2023 e 2024 – o argentino de 30 anos tem sido peça de confiança no sistema defensivo de Vojvoda. Brítez foi contratado em definitivo no dia 7 de julho de 2022, por 200 mil dólares, cerca de R$ 1,06 milhão na cotação monetária da época, por 60% dos direitos econômicos do jogador junto ao Defensa y Justicia-ARG. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O defensor, no entanto, estava defendendo o Unión Santa Fé, também da Argentina, antes de se transferir para o Tricolor do Pici.