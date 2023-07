Liga Forte ganha adesão de bloco liderado pelo Botafogo e sela acordo com investidores

A Liga Forte Futebol e o bloco liderado pelo Botafogo, que conta com Vasco, Cruzeiro e Coritiba, se uniram e firmaram um acordo de investimento com a Serengeti Asset Management e a Life Capital Partners. Com a ingressão dos quatro clubes, a LFF conseguiu resolver o impasse de assinaturas mínimas para a conclusão do negócio.

Antes da adesão do novo bloco, a LFF havia conseguido reunir somente 21 assinaturas, número insuficiente para que o negócio com os investidores fosse concluído — era necessário, pelo menos, que 22 clubes assinassem o documento. Neste cenário, o aporte de R$ 2,3 bilhões do acordo, assim como um adiantamento de R$ 500 milhões aos clubes, que inclui Ceará e Fortaleza, ficou travado.

A chegada de Botafogo, Vasco, Cruzeiro e Coritiba viabilizou o negócio. Vale ressaltar, porém, que a assinatura dos 21 times, que ocorreu em reunião no dia 30 de junho, foi um contrato definitivo com a Liga Forte, enquanto esse novo bloco de quatro clubes assinou um outro contrato, mas com termos idênticos, obrigação de negociação em conjunto e com os mesmos investidores.

Apesar de não ter a nomenclatura da LFF, por questões estratégicas do “grupo união” para facilitar novas adesões, na prática não muda nada, já que todos estão no mesmo bloco comercial. Assim, a Liga Forte conta, atualmente, com 25 clubes, são eles:

Série A: Fortaleza, Athletico-PR, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, América-MG, Coritiba, Cuiabá, Fluminense e Goiás.



Série B: Ceará, Sport, Criciúma, CRB, Chapecoense, Tombense, Vila Nova, Londrina, Avaí e Juventude.



Série C: Brusque, Operário, Figueirense e CSA.

O acordo entre a LFF e os clubes brasileiros envolve a venda de 20% das receitas comerciais geradas por este bloco de clubes no Campeonato Brasileiro pelos próximos 50 anos, a partir de 2025. Ceará e Fortaleza receberão, cada um, R$ 121 milhões pelo acordo. Um adiantamento deve ocorrer já neste mês de julho, sendo R$ 12 milhões para o Vovô e R$ 24 milhões para o Fortaleza.

Atlético-MG deixa LFF; Internacional, Náutico e ABC ainda não assinaram

O Atlético-MG, embora tenha participado das últimas reuniões e acenando positivamente para a Liga Forte, optou por mudar de lado. O Galo vivia um conflito interno, onde pessoas pressionavam pela adesão da Libra, decisão que acabou sendo acatada.

Outros três times ligados à LFF ainda não assinaram o contrato definitivo. O Internacional tem realizado reuniões com o conselho deliberativo para avaliação das duas propostas, tanto da Liga Forte quanto da Libra. A decisão acontecerá por votação.

O Náutico tem imposto resistência para os valores destinados aos times da Série C. O Timbu contesta as receitas e entende que a divisão não está favorável. O ABC, por outro lado, resolve trâmites internos.



Ceará e Fortaleza vão receber R$ 60 milhões de adiantamento em 90 dias

O valor total de Ceará e Fortaleza será dividido da seguinte forma: R$ 60 milhões deverão ser pagos até 2024 e R$ 61 milhões até 2025, totalizando assim os R$ 121 milhões que a dupla cearense tem a receber do acordo.

Deste valor, o Vovô deverá receber R$ 12 milhões ainda em julho, enquanto o Leão receberá R$ 24 milhões.



Dos R$ 60 milhões da primeira parcela, Ceará e Fortaleza vão receber os valores restantes nos próximos 90 dias. Para o Vovô, será R$ 48 milhões; para o Fortaleza, R$ 36 milhões.