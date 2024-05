Fortaleza tem 62% de aproveitamento nos últimos sete jogos como mandante

O empate contra o Cruzmaltino foi o quarto do Leão do Pici nos últimos sete confrontos em solo cearense

Diante do Vasco, nesta quarta-feira, 1° de maio, o Fortaleza alcançou o sétimo jogo sem derrota como mandante. A equipe de Juan Pablo Vojvoda registra 62% de aproveitamento.

O empate contra o Cruzmaltino foi o quarto do Leão do Pici nos últimos sete confrontos em solo cearense. Além de empatar com o Vasco, empatou com Ceará, Cruzeiro e RB Bragantino. Neste período, venceu Nacional Potosí-BOL, Altos–PI e Boca Juniors-ARG.

Em 2024, atuando como mandante, o Fortaleza sofreu apenas duas derrotas, ambas pela Copa do Nordeste. Em 16 confrontos na capital cearense, registra ainda oito vitórias e seis empates.