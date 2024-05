Vojvoda elogia atuação do Fortaleza e projeta jogo de volta no São Januário: "Vai ser diferente"

Em duelo pela primeira decisão da terceira fase da Copa do Brasil, Fortaleza e Vasco finalizaram em um empate sem gols na Arena Castelão na noite dessa quarta-feira, 1º. Em uma atuação superior ao visitante, o Tricolor dominou a partida mas não conseguiu efetividade no passe final para sair à frente no placar. Sobre o jogo, o técnico do Leão, Juan Pablo Vojvoda, analisou de maneira positiva o desempenho tricolor e projetou os próximos confrontos da agenda do time cearense.

“Fizemos um bom jogo. No primeiro tempo o time criou opções para fazer gol, mas faltou ter tranquilidade para conseguir o mais importante no futebol (gol). Acho que o funcionamento foi bom, controlamos a transição e o jogo aéreo do adversário, tivemos bom volume de jogo, as estatísticas mostram isso”, analisou o treinador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sem conseguir a vantagem jogando em casa, o Leão do Pici fará a partida decisiva fora de seus domínios. O jogo de volta acontece no dia 21 em São Januário. Vojvoda se demonstrou focado em repetir a boa atuação fora de casa, desta vez com a devida efetividade.