Fortaleza bate recorde com R$ 371 milhões de receita em 2023 e dobra superávit

A arrecadação líquida superior a R$ 371 milhões — o valor bruto ultrapassou 379 milhões —, mantém o Fortaleza na primeira posição de clube cearense com maior faturamento anual na história. Foi a terceira temporada consecutiva de superávit do Fortaleza — a temporada 2020 foi prejudicada pela pandemia de Covid-19 — e o quinto dos últimos dez anos.

O valor é mais que o dobro do superávit de 2022 (R$ 32.280.844,84) e quatro vezes maior que o de 2021 (R$ 15.300.604,64). O saldo é fruto da diferença entre a receita operacional líquida, no valor de R$ 371.643.578,77 pelos custos e despesas, calculados em R$ 305.438.817,38.

Com receita superior a R$ 371 milhões, o Fortaleza superou o próprio recorde e, pelo terceiro ano consecutivo, dobrou seu superávit, que já havia sido o maior da história do futebol cearense na temporada anterior. De acordo com o balanço financeiro do clube, publicado nesta terça-feira, 30, o Tricolor fechou 2023 com um lucro de R$ 66.204.761,39.

A maior fonte de arrecadação do Fortaleza foram as "receitas extraordinárias" (R$ 121.552.170,00), como registrado no documento. As receitas por direitos de transmissão de jogos vem logo atrás (R$ 50.277.531,97), acompanhado pelas premiações por performance (R$ 38.591.797,52) nas competições que disputou.

O patrimônio líquido do clube, resultado do saldo entre os ativos e todas as despesas financeiras, chegou a R$ 86.078,00.