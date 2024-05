Embalado, Fortaleza encara RB Bragantino pela Série A e mira G-6

Invicto há oito partidas (cinco vitórias e três empates) e com moral elevado após a goleada histórica sobre o gigante Boca Juniors-ARG, na última quinta-feira, 25, o Fortaleza já volta a campo neste domingo, 27, a partir das 18h30min, para enfrentar o RB Bragantino, no Castelão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Em meio às disputadas da Sul-Americana e da Copa do Nordeste — a Copa do Brasil será retomada no meio de semana, com o início da terceira fase —, o Tricolor entrou em campo apenas duas vezes na atual edição da Série A, já que o duelo contra o Criciúma, pela terceira rodada, foi adiado em razão da semifinal do Nordestão.

Na estreia do Brasileirão, o Leão bateu o São Paulo por 2 a 1, no Morumbis, e ficou na quarta posição. Na sequência, empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro, em casa, e caiu para a sexta posição. Depois dos jogos da terceira rodada, a equipe do Pici acabou deixando o G-6, para onde quer retornar com um triunfo sobre o Massa Bruta.