"Um jogo que vou levar na minha vida", diz João Ricardo sobre a goleada no Boca Jrs.

Goleiro João Ricardo, do Fortaleza, em entrevista exclusiva no Centro de Excelência Alcides Santos Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Para o goleiro, são esses tipos de jogos que fortalecem a imagem de um clube no cenário internacional. Da ótica de João Ricardo, fica o sentimento de fazer parte de episódios históricos da ascensão do Leão do Pici, que vem se consolidando nos últimos anos com boas campanhas em competições dentro e fora do país. “Quando tem jogos decisivos, o torcedor lota e faz uma festa gigantesca. Isso faz o Fortaleza ser reconhecido na América do Sul e internacionalmente. Para nós, atletas, poder participar desses jogos decisivos, só temos que agradecer. Talvez daqui três ou quatro anos, quando se falar do time que ganhou do Boca, você vai ver a escalação e está lá. Você vai ser lembrado, fica marcado na história do clube. É uma sensação única”, comentou. Placar elástico sobre o Boca foi uma “surpresa” para João Ricardo Embora estivesse confiante na vitória, João Ricardo contou que o placar elástico sobre o Boca acabou sendo uma “surpresa” e que “nem o torcedor conseguia imaginar”. Não é para menos. O time argentino não sofria quatro gols em competições da Conmebol há 19 anos, sequência que foi interrompida pelo Tricolor.