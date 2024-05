CBF divulga datas de Fortaleza x Vasco e Ceará x CRB pela 3ª fase da Copa do Brasil

Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2024 na sede da CBF, no Rio de Janeiro Crédito: Staff Images / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada com data e horário dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta etapa da competição, o Ceará encara o CRB-AL, enquanto o Fortaleza enfrenta o Vasco da Gama. O Fortaleza será o primeiro representante cearense a entrar em campo. O jogo de ida contra o Vasco acontecerá no dia 1º de maio, uma quarta-feira, às 19 horas, na Arena Castelão. Já o duelo da volta está marcado para o dia 21 de maio, uma terça-feira, às 21h30min, em São Januário, no Rio de Janeiro. Já o primeiro duelo entre Ceará e CRB será no dia 2 de maio, uma quinta-feira, às 20h30min, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O Alvinegro decide a classificação em casa e recebe o Galo no dia 23 de maio, novamente uma quinta-feira, às 21h30min, na Arena Castelão.