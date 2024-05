Fortaleza abre check-in e anuncia ingressos a partir de R$ 20 para partida contra RB Bragantino

A partida diante do Red Bull Bragantino será a quarta seguida do Fortaleza na Arena Castelão

Com ingressos a partir de R$ 20, a venda dos tickets começará nesta sexta-feira, 26, a partir das 14 horas, de forma on-line e nas lojas físicas. O clube também anunciou a abertura do check-in para sócios-torcedores, que começou às 10 horas de hoje. Confira os valores dos ingressos:

O Fortaleza anunciou, na manhã desta sexta-feira, 26, a abertura do check-in e os valores dos ingressos para a partida contra o RB Bragantino, no próximo domingo, 28, às 18h30min, na Arena Castelão.

Quarto jogo seguido em casa



A partida diante do Red Bull Bragantino será a quarta seguida do Fortaleza na Arena Castelão. Anteriormente, o Tricolor do Pici enfrentou Cruzeiro, Altos e Boca Juniors - venceu os dois últimos e empatou o primeiro.



O próximo jogo, contra o Vasco, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda também será mandante, completando uma sequência de cinco jogos seguidos na Arena Castelão.