Fortaleza tem três desfalques por lesões para enfrentar o Boca Juniors pela Sul-Americana

Fortaleza e Boca Juniors se enfrentam logo mais, às 21 horas, desta quinta-feira, 25, na Arena Castelão. Para a partida, que marca a terceira rodada da fase de grupos, o Tricolor tem três desfalques por lesões: o meio-campista Calebe, o zagueiro chileno Benjamín Kuscevic e o lateral direito Dudu. Marinho, expulso na partida ante o Nacional Potosí, também desfalca a equipe.

Os dois defensores, Dudu e Kuscevic são surpresas no boletim médico como desfalques para o confronto. O lateral teve um desconforto muscular na coxa direita, enquanto o zagueiro sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda.

Com histórico de lesões recentes, o meia Calebe aparecia no boletim médico da equipe em período de transição ante o Altos-PI pela Copa do Nordeste. Contudo, volta a figurar entre os lesionados pelo mesmo edema na coxa esquerda.