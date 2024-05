Santos comemora volta à titularidade: "Todo jogador gosta de estar em campo"

O goleiro não atuava desde 7 de março, quando o Fortaleza empatou por 1 a 1 contra o Botafogo-PB, no estádio Almeidão, na Paraíba

Titular pela terceira vez com a camisa do Fortaleza, o goleiro Santos comemorou a classificação da equipe para a semifinal da Copa do Nordeste após a goleada por 5 a 0 contra o Altos-PI, na noite deste domingo, 21, na Arena Castelão.

Saindo de campo sem ser vazado, Santos exaltou a Copa do Nordeste e citou a importância da competição. “Estamos muito felizes pela grande vitória que conquistamos e pela classificação da equipe para a semifinal. Sabemos da importância da Copa do Nordeste, torneio tradicional, e estamos no caminho certo para alcançar nosso objetivo”, pontuou.

Sobre o confronto da semifinal contra o Sport, o goleiro afirmou que o time seguirá trabalhando da melhor forma para encarar um “confronto muito difícil”.