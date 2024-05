Pikachu marca 50° gol pelo Fortaleza e se torna 13º maior artilheiro do clube

Líder do ranking na era Vojvoda, Yago Pikachu é o 13º maior artilheiro do Fortaleza. Logo a sua frente estão Eliézer, com 52 gols, e Juracy Machado, com 59 tentos marcados. Confira o restante da lista:

A goleada do Fortaleza , por 5 a 0, sobre o Altos-PI , na noite deste domingo, 21, na Arena Castelão, foi ainda mais marcante para Yago Pikachu. O atleta chegou ao seu 50º gol com a camisa tricolor e se aproximou do top 10 artilheiros na história do clube.

Com contrato com o Tricolor do Pici até o final de 2025, Pikachu tem pela frente inúmeros jogos para buscar uma posição maior no ranking de artilheiros e marcar, ainda mais, seu nome na história do Fortaleza.

Artilheiro chegando na cola

Outro jogador do Fortaleza que promete brigar por uma vaga na lista de maiores artilheiros do clube é o atacante argentino Juan Martin Lucero. Atualmente com 33 gols com a camisa tricolor, Lucero já superou o seu compatriota Sílvio Romero e se tornou o estrangeiro com mais gols pela equipe. Romero marcou 22 vezes durante sua passagem pelo Pici, segundo dados do Sofascore.

Na sua primeira temporada pelo Fortaleza, o atual camisa 9 marcou 24 gols. Vale lembrar que o jogador chegou à equipe em fevereiro de 2023, perdendo algumas rodadas iniciais do Campeonato Cearense daquele ano.

Neste ano, Lucero já soma nove gols em 21 partidas e é a principal esperança do clube para balançar as redes nas principais competições do ano - Série A, Sula e Copa do Brasil.

Com contrato até o final de 2025, assim como Yago Pikachu, o atacante argentino deve aumentar ainda mais a sua marca no clube tricolor e, caso continue sua fase artilheira, entrar no hall de maiores artilheiros do Fortaleza.