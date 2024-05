Vojvoda projeta partida contra o Boca Juniors pela Sul-Americana e ressalta: "Importância máxima"

Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Ceará, no Castelão, pela Copa do Nordeste 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza goleou o Altos-PI, por 5 a 0, nas quartas de final da Copa do Nordeste. Após a partida, o técnico do Fortaleza, Vojvoda, projetou o confronto seguinte do Tricolor, o esperado duelo contra o Boca Juniors, na Arena Castelão, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, que acontece nesta quinta-feira, 25. "É uma partida em que se disputam coisas importantes. É uma Sul-Americana. O Fortaleza está em primeiro e eles estão em segundo do grupo, então vão ser pontos importantes que estarão em jogo. Todos sabemos o que significa o Boca em competições internacionais e nacionais também. Eu conheço o que significa esse clube", disse Vojvoda. Vivendo uma sequência de jogos decisivos, existe a possibilidade da equipe argentina mesclar o time e poupar peças importantes. O comandante do Leão não acha que isso vai acontecer, mas projeta um duelo difícil, mesmo nesta situação hipotética.

“O Boca tem um elenco de qualidade. É um jogo de Sul-Americana, que a importância é máxima, tanto para eles como para a gente. Vai ser uma partida difícil e disputada, como toda partida de Sul-Americana”, explicou. O Fortaleza também vive uma sequência de jogos importantes. Vojvoda mensurou a partida ante o Boca em relação a semifinal, contra o Sport, pela Copa do Nordeste. Além disso, falou do desempenho da equipe no confronto contra o Altos-PI, que resultou no avanço de fase, mesmo utilizando uma escalação alternativa. “A prioridade agora vai ser o Boca, mas sabemos que uma semifinal vai ser prioridade também. Toda semifinal dá direito a jogar uma final. Quando estamos nessa instância, sempre há uma prioridade”, afirmou.