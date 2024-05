Fortaleza disputará semifinal da Copa do Nordeste pelo sexto ano consecutivo

O Fortaleza venceu o Altos–PI por 5 a 0 neste domingo, 21, na Arena Castelão, e assegurou classificação à semifinal da Copa do Nordeste. Na “era moderna” do torneio, disputado ininterruptamente desde 2013, o Leão do Pici alcançou a fase pela sétima vez, sendo a sexta consecutiva.

Veja campanhas do Fortaleza na Copa do Nordeste (2013–2023)

2013 — eliminado na semifinal



2014 — não participou



2015 — eliminado nas quartas de final



2016 — eliminado nas quartas de final



2017 — eliminado na fase de grupos



2018 — não participou



2019 — Campeão da Copa do Nordeste



2020 — eliminado na semifinal



2021 — eliminado na semifinal



2022 — Campeão da Copa do Nordeste



2023 — eliminado na semifinal

Semifinal da Copa do Nordeste

O adversário do Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste será o Sport-PE. A equipe pernambucana eliminou o arquirrival do Leão do Pici, o Ceará, e garantiu vaga entre os quatro melhores do Nordestão. Por ter melhor campanha, o embate decisivo será realizado com mando do Leão da Ilha.

Data, horário e local do confronto serão divulgados posteriormente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).