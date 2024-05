Boca Juniors desembarcará na capital cearense na véspera do jogo contra o Fortaleza

Conforme programação do clube argentino, o Boca tem embarque previsto em Buenos Aires às 12h55min desta quarta e chega a Fortaleza às 18h25min

A delegação do Boca Juniors desembarcará na capital cearense nesta quarta-feira, 24, na véspera do jogo contra o Fortaleza pela terceira rodada da Sul-Americana. Os xeneizes vão fazer toda a preparação na Argentina e não treinam em solo alencarino.

Na quinta-feira, 25, o Boca encara o Fortaleza no Castelão às 21 horas. Os argentinos deixam a capital cearense na madrugada de sexta-feira, 26, a 1h15min, com chegada em Buenos Aires prevista para as 6h55min.

Boca Juniors na semifinal da Copa da Liga da Argentina após vencer o River Plate

A equipe azul e ouro conquistou nesse domingo, 21, a classificação para a semifinal da Copa da Liga da Argentina após bater de virada o maior rival, River Plate, por 3 a 2. A competição dá ao campeão a vaga direta para a Libertadores 2025, um dos principais objetivos dos xeneizes nesta temporada.

Na semifinal, disputada em jogo único, o Boca enfrentará o Estudiantes. A diretoria do gigante argentino tenta, nos bastidores, que a partida decisiva seja disputada na segunda ou terça da semana que vem. Inicialmente, o confronto está previsto para domingo, 28.