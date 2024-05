Fortaleza e Sport vão se reencontrar em Pernambuco dois meses após atentado

A última vez que as equipes se enfrentaram pela Copa do Nordeste, na Arena Pernambuco, o ônibus que levava a delegação do Leão foi atingido por pedras e bombas e sete jogadores ficaram feridos

Com a goleada diante do Altos-PI na noite deste domingo, 21, o Fortaleza conquistou a última vaga das semifinais da Copa do Nordeste e irá encontrar o Sport na próxima fase do certame regional. O duelo, sem data definida, colocará o Leão do Pici frente a frente a um traumático episódio vivido pelo clube no início do ano.

Em fevereiro, após as equipes se enfrentarem pela fase de grupos do torneio na Arena Pernambuco — que também deve ser o palco do jogo da semifinal —, o ônibus que levava a equipe do Fortaleza para Recife foi atingido por pedras e bombas arremessadas por torcedores organizados do Leão da Ilha.

O episódio, visto como um dos mais violentos na história recente do futebol brasileiro, vitimou com ferimentos sete jogadores do Fortaleza. Conforme citado à época pelo CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, recentemente emprestado ao Santos, sofreu um trauma cranioencefálico e precisou levar 13 pontos. João Ricardo, goleiro do Leão do Pici, levou seis. Também foram encaminhados ao hospital o lateral Dudu, o volante Lucas Sasha, os zagueiros Emanuel Britez e Titi e Yago Pikachu.