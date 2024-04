Alvo do Santos, Gonzalo Escobar aguarda acordo para deixar o Fortaleza

Lateral-esquerdo argentino foi envolvido em troca por Felipe Jonatan, mas ainda não tem acerto com o Peixe e segue sob contrato com o Tricolor

Escobar também iria em definitivo para o Peixe, mas ainda não houve acordo com as equipes — tanto para quebrar o vínculo atual de forma antecipada quanto em relação ao eventual contrato com os paulistas. As partes não descartam um eventual empréstimo até dezembro ou um acordo mais longo com o Santos, o que compensaria cifras salariais inferiores.

Os dois clubes chegaram a um consenso nesta semana para concretizar a operação na janela de transferências nacional, que segue até a próxima sexta-feira, 19: Felipe Jonatan, que tinha contrato com o Alvinegro Praiano até fevereiro de 2025, já se despediu de Santos e está em Fortaleza para fechar com o Tricolor.

Envolvido em uma troca por Felipe Jonatan , que deixou a Vila Belmiro rumo ao Pici, o argentino Gonzalo Escobar aguarda um acordo com Fortaleza e Santos para fazer o caminho inverso. O Esportes O POVO apurou que o lateral-esquerdo de 27 anos ainda não chegou a um acerto financeiro para rescindir com o Leão e assinar com o Peixe.

O camisa 33 chegou ao Tricolor em julho do ano passado, com contrato até o final de 2024 — e opção de renovação por mais uma temporada. Reserva imediato de Pacheco, Escobar disputou 21 partidas no total (14 em 2023 e sete neste ano), com duas assistências para gols.

Mesmo diante da indefinição, o defensor argentino já não foi relacionado para a goleada por 5 a 0 sobre o Nacional Potosí-BOL, na última quarta-feira, 10, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

Gonzalo Escobar foi a principal vítima do atentado promovido por membros da torcida organizada do Sport contra a delegação do Fortaleza, no dia 22 de fevereiro, em Pernambuco, após duelo pela Copa do Nordeste. O jogador teve trauma cranioencefálico após ser atingido por uma pedra e levou 13 pontos no rosto.