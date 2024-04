Santos demonstra interesse em Pochettino, mas Fortaleza descarta negociação

Em busca do acesso à Série A do Brasileirão, o Santos tem buscado um meia no mercado e um dos alvos do clube paulista é o volante do Fortaleza, Pochettino.

Conforme apurado pelo Esportes O POVO, a diretoria do Peixe teria confirmado o interesse do clube no atleta argentino, mesmo sem apresentar uma proposta oficial, mas o Tricolor do Pici não pretende entrar em negociação pelo jogador, que tem sido bem utilizado por Vojvoda desde que chegou, em 2023.

Nos 21 jogos disputados pelo Leão na atual temporada, Pochettino atuou em 16 deles. Mesmo jogando como segundo volante, ele chegou a marcar um gol na atual temporada, diante do América-RN. Para além do tento marcado, o jogador argentino tem sido participativo e aproveitado bem as oportunidades dadas pelo Vojvoda, de modo que a diretoria do clube não vê a possibilidade de negociá-lo num futuro próximo.