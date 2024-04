Com proposta do Fortaleza, Anselmo Ramon renova com CRB até o final de 2026

O camisa 9 do CRB disputou, em 2024, 18 partidas, entre Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, com 13 gols e duas assistências registradas

O CRB anunciou nesta sexta-feira, 13, a renovação contratual com o centroavante Anselmo Ramon, de 35 anos. O novo vínculo vai até o final de 2026.

Anselmo estava no radar do Fortaleza para reforçar o setor ofensivo visando a Série A e a Sul-Americana de 2024. De acordo com Mário Marroquim, presidente do clube alagoano, em entrevista ao ge, a diretoria do Leão do Pici realizou proposta para o atacante mudar de equipe.

O camisa 9 do CRB disputou, em 2024, 18 partidas, entre Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, com 13 gols e duas assistências registradas.