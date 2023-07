Fortaleza oficializa contratação do lateral-esquerdo Gonzalo Escobar

Jogador é o segundo reforço do clube tricolor nessa janela de transferências. O argentino estava no Ibiza, da Espanha

O Fortaleza anunciou de forma oficial a contratação do lateral-esquerdo argentino Gonzalo Escobar, de 26 anos. O atleta estava no Ibiza, da segunda divisão espanhola. No futebol sul-americano, Escobar tem passagem pelo Colón, onde foi revelado e conquistou a Copa da Liga Argentina em 2021.

Na última temporada, o jogador disputou 24 jogos e não marcou nenhum gol. O defensor chega para disputar posição com Bruno Pacheco, titular absoluto na equipe de Juan Pablo Vojvoda. O contrato do atleta vai até o final de 2024, como adiantado pelo Esportes O POVO.

Junto a Marinho, essa é a segunda contratação do Tricolor de Aço nessa janela de transferência. Ambos podem estrear diante do Athletico Parananese, no domingo, 9, às 18h30min, na Arena Castelão, pela Série A do Campeonato Brasileiro.