Fortaleza tem apenas três vitórias como visitante em 2024; veja desempenho

O Fortaleza inicia a trajetória na Série A do Campeonato Brasileiro 2024 contra o São Paulo, no Morumbis, neste sábado, 13, às 21 horas (de Brasília). Diante do Tricolor Paulista, o Leão do Pici terá a oportunidade de melhorar o desempenho como visitante na temporada. Em 10 partidas disputadas atuando longe da capital cearense, conquistou apenas três vitórias.

Os triunfos foram registrados contra Barbalha, pelo Campeonato Cearense, Fluminense-PI, pela Copa do Brasil, e Sportivo Trinindense-PAR, pela Copa Sul-Americana. O aproveitamento do Fortaleza como visitante no ano é de 46,6%, com a equipe de Juan Pablo Vojvoda registrando ainda cinco empates e duas derrotas.

Os revezes aconteceram contra CRB e Maranhão, enquanto os empates foram registrados contra Ferroviário, Sport, Botafogo-PB, Maracanã e Ceará.