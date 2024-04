Emmanuel Martínez deve se tornar 3ª maior compra do Fortaleza; veja valores

Volante Emmanuel Martínez no jogo Vasco x América-MG, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Mourão Panda / América

Com Fortaleza e América-MG próximos de um acordo para uma negociação em definitivo, o meio-campista argentino Emmanuel Martínez deverá se tornar a terceira maior compra do clube do Pici, apurou o Esportes O POVO. O jogador assinará contrato com o Tricolor até o final de 2027. A oferta do Leão gira em torno de 1,8 milhão de dólares (R$ 9 milhões na cotação atual). O Coelho desejava 2 milhões de dólares (R$ 10 milhões) pela venda do camisa 5, mas há um débito de 200 mil dólares (R$ 1 milhão) com Martínez, que pode abrir mão deste montante para que a transação seja concretizada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine