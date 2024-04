Fortaleza faz nova proposta ao América-MG e avança por contratação de Martínez

Inicialmente, o Leão propôs empréstimo até o final desta temporada , arcando com os salários do meio-campista de 29 anos. Agora a equipe do Pici trata com o Coelho sobre uma aquisição em definitivo do volante. Martínez tem contrato com os mineiros até o final de 2025, mas pretende se transferir para um clube da Série A.

O camisa 5, que ainda não atuou nesta temporada, não quer disputar a Série B pelo Coelho e já recebeu oferta do Cruzeiro e esteve na mira do Vasco, mas sem sucesso nas tratativas. Outras equipes do país, como Bahia, São Paulo e Vitória, também já tiverem interesse em Martínez.

"Ou que o Martínez definitivamente coloque a cabeça dentro do América ou que a gente coloque ele à disposição. Quando eu falo à disposição é o seguinte: ele não pode ser vendido agora, porque a regra é bem clara, ele só pode ser emprestado. Então o América tem que fazer um empréstimo, mas o América quer fazer o empréstimo já com uma posição de compra definitiva. E a cabeça dele, desde o início desse campeonato, está em sair do América. O (Marcos) Salum já deu uma entrevista a respeito disso. As coisas estão caminhando para o dia 19 de abril. Se até 19 de abril não chegar uma proposta que o América entenda que seja justa, o América não vai fazer esse negócio", disse Euler Araújo, membro do Conselho de Administração da SAF do América-MG, em entrevista ao Canal Sou Deca, na última quinta-feira, 4.

Volante Emmanuel Martínez no jogo América-MG x Bahia, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Mourão Panda / América

"Ou ele sai, e aí vai chegar uma proposta que vai ser de acordo com o que o América propõe... Ninguém vai botar preço em jogador do América, ninguém. Quem bota preço em jogador do América é o América, naquilo que a gente acha justo e correto. E se até dia 19 não chegar nenhuma proposta, a cabeça dele tem que estar dentro do América. Ele é jogador, tem contrato, tem que cumprir o contrato. É um grande jogador, indiscutivelmente. Essa é a situação dele hoje. Está treinando, treinando bem, sem problema nenhum, a gente conversa diariamente, mas sabe da vontade dele de sair para um time e disputar a Série A. Ele já colocou isso. É um direito que ele tem? É, mas ele tem um contrato com o América, tem que cumprir e tem um dever", completou o dirigente do Coelho.

Em 2024, Emmanuel Martínez ainda não foi utilizado pelo técnico Cauan de Almeida e figurou no banco de reservas apenas na partida contra o Atlético-MG, no dia 17 de março. O camisa 5 segue rotina de treinos com o restante do elenco à espera de uma definição no mercado da bola.

A carreira de Emmanuel Martínez

Emmanuel Martínez surgiu nas categorias de base do River Plate, mas iniciou a carreira profissional no modesto San Martin San Juan, da Argentina, e depois vestiu a camisa do Chacarita Juniors. A saída da terra natal aconteceu em 2018, quando foi para o Equador defender o Deportivo Cuenca.

Depois de duas temporadas, o desempenho atraiu a atenção do Barcelona de Guayaquil, clube pelo qual atuou entre 2020 e 2022, até ser adquirido pelo América-MG. No primeiro ano pelo Coelho, Martínez atuou apenas quatro vezes. Em 2023, foi um dos principais nomes do time mineiro, com 62 jogos disputados, um gol marcado e nove assistências.