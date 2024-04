Fortaleza abre check-in para jogo contra o Nacional de Potosí pela Sul-Americana

Estreando em casa na Sul-Americana 2024, o Fortaleza precisa de uma resposta imediata diante da má fase vivida pelo clube. O confronto internacional vem logo após a perda do título estadual para o maior rival , o Ceará, no sábado, 6, nos pênaltis.

A partida será a segunda pela competição internacional neste ano. Na última quarta-feira, 3, o Tricolor do Pici venceu o Sportivo Trinidense-PAR, fora de casa, por 2 a 0.

A vitória deu ao Fortaleza a liderança do grupo D, visto que Boca Juniors empatou justamente com o próximo adversário do Tricolor, o Nacional Potosí-BOL. Vale lembrar que apena o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente para as oitavas de final do torneio internacional.

O time se reapresenta também nesta segunda-feira, 8, no Centro de Excelência Alcides Santos, às 16 horas.