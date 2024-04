Com foco na Sula, Fortaleza se reapresenta nesta segunda-feira, 8, após vice estadual

O técnico Juan Pablo Vojvoda, em coletiva pós-final, pontuou sobre a necessidade de virar a chave e pensar no futuro

Sem tempo para lamentar a perda do título estadual, o Fortaleza já se reapresenta nesta segunda-feira, 8, no Centro de Excelência Alcides Santos, às 16 horas, com pensamento na Copa Sul-Americana.



O Tricolor de Aço entra em campo na quarta-feira, 10, às 19 horas, na Arena Castelão, contra o Nacional Potosí-BOL, pela 2ª rodada do torneio continental. O time estreou bem ao vencer o Trinidense-PAR, por 2 a 0, na última quarta-feira, 3.