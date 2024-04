Fortaleza recebe Vitória no Castelão e quer encaminhar classificação no Nordestão

Em geral, o histórico entre os times é até equilibrado, mas o embate carrega um tabu de 17 anos. A última vez em que o Fortaleza foi derrotado pelo Vitória foi na Série B de 2007. Na partida, o Leão da Barra anotou uma goleada de 6 a 0 sobre o Leão do Pici. Desde então, foram cinco triunfos do Tricolor e um empate.

No duelo diante do time baiano, o Leão do Pici buscará, além do triunfo, convencer o seu torcedor - que vem desaprovando as atuações recentes da equipe. Para isso, o clube conta com um retrospecto recente favorável frente ao adversário .

Vivendo momento de oscilação, o Fortaleza encara o Vitória na noite deste sábado, 23, almejando encaminhar sua vaga no mata-mata da Copa do Nordeste 2024. O jogo, válido pela sétima rodada da competição regional, terá início às 20h30min (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza-CE.

Portanto, agora o nível de enfrentamento será mais alto. Por isso, o Fortaleza deve ir com a força máxima disponível para o duelo. A tendência é que Vojvoda escale uma defesa composta por Dudu - que deve substituir Tinga -, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco. Do meio para frente, a expectativa é de que Zé Welison, Kauan, Calebe, Moisés, Marinho e Lucero sejam os escolhidos.

Esse ainda será o primeiro compromisso do clube tricolor contra um time de Série A neste ano . Até o momento, o Leão do Pici venceu sete das 15 partidas disputadas. Porém, o dado que chama atenção é o de que o time de Vojvoda ainda não superou nenhum clube da 2ª ou 3ª Divisão do Campeonato Brasileiro que enfrentou: em seis duelos, foram dois reveses e quatro empates.

O Vitória, por sua vez, terá que superar as ausências de Mateus Gonçalves, suspenso após ser expulso no Clássico Bavi, e Raul Cáceres, que sentiu desconforto muscular. No jogo, o técnico Léo Condé deve promover a estreia do meia Jean Mota, contratado junto ao Inter Miami-EUA e que também acumula passagem pelo Fortaleza.

Atual vice-lanterna do grupo A do Nordestão com oito pontos, o Vitória soma a mesma pontuação do Tricolor, que ocupa a vice-liderança do grupo B. Além disso, ambos os Leões possuem a mesma campanha no certame: duas vitórias, dois empates e duas derrotas em seis jogos.

Portanto, um triunfo é de suma importância para encaminhar a classificação de qualquer um dos times ao mata-mata do Nordestão.

Para a partida, a diretoria do Fortaleza, ciente da má fase do time, disponibilizou ingressos a partir de R$ 15 a meia e R$ 30 a inteira, nos setores Inferior Sul e Inferior Norte. A torcida visitante ficará localizada no setor superior norte, com entradas custando R$ 25 a meia e R$ 50 a inteira.

"Vamos continuar acreditando. Temos um bom time e temos bons jogadores. Confio em meus jogadores. Por mais que a gente esteja chateado, que os torcedores estejam chateados", disse Vojvoda, técnico da equipe, sobre o momento do Leão do Pici.

