Fortaleza busca manter invencibilidade de 17 anos diante do Vitória; veja retrospecto

Em geral, o histórico entre as equipes é equilibrado, entretanto o duelo carrega um tabu de 17 anos . A última vez que o Fortaleza foi derrotado pelo Vitória foi na Série B de 2007. Na partida, o Leão da Barra anotou uma goleada de 6 a 0 sobre o Leão do Pici. Desde então, foram cinco triunfos do Tricolor e um empate.

A última vez em que as equipes se enfrentaram foi em 2022, pela terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o Tricolor do Pici levou a melhor ao vencer o Leão da Barra nos jogos de ida e volta. Jogos que, aliás, representam o bom aproveitamento de Vojvoda contra o time baiano.

Após a derrota de 1 a 0 no Clássico-Rei pela Copa do Nordeste, o Fortaleza volta a campo neste sábado, 23, para encarar o Vitória . Em partida válida pela sétima rodada da competição, as equipes se enfrentam na Arena Castelão às 20h30min. O confronto, além de marcar o reencontro dos Leões após dois anos, é também a primeira vez que o Fortaleza disputa contra um time da Série A neste ano.

Atual vice-lanterna do grupo A do Nordestão com oito pontos, o Vitória soma a mesma pontuação do Tricolor, que ocupa a vice-liderança do grupo B. Além disso, ambos os Leões possuem a mesma campanha no certame: duas vitórias, dois empates e duas derrotas em seis jogos.

No retrospecto geral do confronto, o Vitória tem uma breve vantagem. Em 23 partidas disputadas, o time rubro-negro soma nove vitórias, oito derrotas e seis empates. Já na Copa do Nordeste, o histórico das equipes é ainda mais equilibrado. Em oito confrontos, os times acumulam três derrotas e três vitórias e dois empates. Enfrentando o Vitória como mandante, o Fortaleza tem duas vitórias e duas derrotas.