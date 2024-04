STJD proíbe presença de torcidas organizadas do Sport em jogos do clube

Torcida do Sport no jogo Sport x Fortaleza, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Brasil 2024 Crédito: Paulo Paiva/ Sport Recife

Além disso, nas partidas que atuar como mandante, o Rubro-Negro terá de manter o local destinado às torcidas organizadas do clube fechado e com faixas contendo mensagens de paz. No dia 12 deste mês, em julgamento na 2ª Comissão Disciplinar, o Rubro-Negro foi punido com oito jogos de portões fechados como mandante (e sem carga de ingressos como visitante) e multa de R$ 80 mil. Após a liberação do acórdão do processo, o departamento jurídico do clube da Ilha do Retiro entrou com pedido de efeito suspensivo e teve resposta positiva. + Sport alega que punição do STJD foi "descabida e injusta" e indica que irá recorrer na justiça