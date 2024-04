Um mês após atentado, Fortaleza solta nota sobre o acontecimento; relembre desdobramentos

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-02-2024: Delegação do Fortaleza chega ao aeroporto logo apos um atentado depois do jogo contra o Sport em Recife dentro do onibus. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

O atentado contra o ônibus da delegação do Fortaleza, após o jogo contra o Sport, completa um mês nesta sexta-feira, 22. Desde o acontecimento do episódio, diversos desdobramentos ocorreram, desde prisões a punições. Sobre a data do ocorrido, o Fortaleza soltou na manhã de hoje uma nota e afirmou que segue acompanhando o caso. Confira a nota na íntegra: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Hoje marca de forma simbólica 30 dias do atentado contra atletas, diretoria e comissão técnica do Fortaleza, após o jogo contra o Sport-PE pela Copa do Nordeste, em Recife.

O Fortaleza Esporte Clube segue acompanhando as investigações, na esperança de que todos os criminosos sejam identificados e devidamente punidos por seus atos. Com indignação, repúdio e tristeza, seguimos como uma voz ativa e permanente em busca de uma melhoria no futebol brasileiro, no tocante ao problema da violência, dentro e fora dos estádios” Punição ao Sport No dia 12 de março, em decisão unânime durante julgamento do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Sport foi punido em uma multa de R$ 80 mil e oito jogos como mandante com portões fechados. Entretanto, nessa quarta-feira, 20, o STJD concedeu efeito suspensivo da medida, fazendo com que o Leão do Norte pudesse voltar a ter torcida nas arquibancadas – com exceção das organizadas .