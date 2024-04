Fortaleza inicia venda de ingressos e check-ins para jogo contra o Vitória, pelo Nordestão

O torcedor interessado em comparecer ao jogo pode comprar ingressos por meio do site Leão Tickets ou nas Lojas Leão 1918, Arena Leão, Tricolaço, Loja Leão 100 ou Paixão Tricolor. Sócios-torcedores já estão com check-ins liberados no site sociofortaleza.com.br.

Para o embate, o Tricolor do Pici disponibilizou ingressos a partir de R$ 15 a meia e R$ 30 a inteira, nos setores Inferior Sul e Inferior Norte. A torcida visitante ficará localizada no setor superior norte, com entradas custando R$ 25 a meia e R$ 50 a inteira. Confira outros valores e setores:

Diante do Vitória, o Fortaleza vai em busca de se manter nas primeiras posições do Grupo B após derrota diante do Ceará. O Tricolor do Pici possui oito pontos e ocupa a segunda colocação do chaveamento, abaixo do Bahia, líder com 15 pontos.